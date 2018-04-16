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В московском аэропорту слитки золота пробили дно грузового отсека пассажирского самолета – СМИ
16.04.2018 00:18
По данным Telegram-канала Mash, самолет, который повредили золотыми слитками, должен был лететь из Москвы в испанский город Аликанте. случай произошел с самолетом авиакомпании S7 Airlines Фото: S7 Airlines / Facebook Согласно озвученной информации, самолет должен был лететь из Москвы в испанский город Аликанте."Пассажиров запустили в салон, но вдруг пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом", – говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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