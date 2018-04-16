По данным Telegram-канала Mash, самолет, который повредили золотыми
слитками, должен был лететь из Москвы в испанский город Аликанте.
случай произошел с самолетом авиакомпании S7 Airlines Фото: S7
Airlines / Facebook Согласно озвученной информации, самолет должен
был лететь из Москвы в испанский город Аликанте."Пассажиров
запустили в салон, но вдруг пригнали трап обратно и попросили
выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые
слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно
грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры
улетели уже на другом", – говорится в сообщении.
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