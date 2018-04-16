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На Харьковщине покупатель до смерти забил продавщицу стеклянной бутылкой
16.04.2018 00:20
На Харьковщине покупатель до смерти забил продавщицу стеклянной бутылкой
Подозреваемого задержали
Подозреваемого затрималиВ одном из магазинов Основянского района Харьковской области покупатель убил продавщицу.
На Харьковщине покупатель до смерти забил продавщицу стеклянной бутылкой Фото: gettyimages.com
Как сообщили правоохранители, работники Основянского отдела полиции оперативно задержали за совершение тяжкого преступления 42-летнего жителя города Люботин. Сейчас он находится под стражей.
 
Сообщение о том, что в одном из магазинов Основянского района совершено набег на женщину, поступило в полицию 14 апреля. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в магазине произошел конфликт между продавщицей и покупателем. Во время ссоры мужчина схватил стеклянную бутылку, которой несколько раз ударил женщину. Мужчина забрал из кассы около 600 грн и скрылся.
 
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако из-за большого кровопотерю 55-летняя женщина умерла.
 
Как отметил начальник Основянского отдела полиции Игорь Колинко, во время проведения розыскных мероприятий оперативники за считанные часы задержали мужчину, причастного к совершению преступления.
 
"Следственным открыты уголовные производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. в настоящее время преступник обоснованно подозревается в совершении", - рассказали в полиции.
 
Напомним, полиция Харькова сообщила о подозрении бывшей сотруднице харьковского метрополитена из-за гибели 80-летнего пенсионера на одной из станций.
 
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