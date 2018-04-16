Подозреваемого задержали

Как сообщили правоохранители, работники Основянского отдела полиции оперативно задержали за совершение тяжкого преступления 42-летнего жителя города Люботин. Сейчас он находится под стражей.

Сообщение о том, что в одном из магазинов Основянского района совершено набег на женщину, поступило в полицию 14 апреля. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в магазине произошел конфликт между продавщицей и покупателем. Во время ссоры мужчина схватил стеклянную бутылку, которой несколько раз ударил женщину. Мужчина забрал из кассы около 600 грн и скрылся.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако из-за большого кровопотерю 55-летняя женщина умерла.

Как отметил начальник Основянского отдела полиции Игорь Колинко, во время проведения розыскных мероприятий оперативники за считанные часы задержали мужчину, причастного к совершению преступления.

"Следственным открыты уголовные производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. в настоящее время преступник обоснованно подозревается в совершении", - рассказали в полиции.

Напомним, полиция Харькова сообщила о подозрении бывшей сотруднице харьковского метрополитена из-за гибели 80-летнего пенсионера на одной из станций.

На Харьковщине мужчина обстрелял медиков, приехавших по вызову его жены.