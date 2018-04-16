В понедельник руководители дипломатии стран Евросоюза встретятся в Люксембурге, чтобы обсудить, в частности, состояние отношений с Россией и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на “Польское радио”.

Как сообщил бюро представителя польского внешнеполитического ведомства, между тем, которые могут быть подняты, — ситуация после президентских выборов в России, будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество Брюсселя с Западными Балканами и финансирования внешних действий ЕС после 2020 года.

В субботу руководительница дипломатии ЕС Федерика Могерини обнародовала заявление от имени Евросоюза, в котором призвала “все страны, а в частности Россию и Иран”, использовать свое влияние, чтобы предотвратить любое дальнейшему использованию химического оружия в Сирии. Могерини очередной раз осудила применение химического оружия режимом президента Сирии Башара аль-Асада и подчеркнула, что ЕС готов назначить новые санкции против этой страны.

24-25 апреля в Брюсселе состоится конференция, посвященная Сирии, под общим руководством ЕС и ООН. Это будет поводом для международного сообщества вновь поддержать политический процесс и взять новые обязательства в деле помощи главным жертвам этого конфликта, то есть сирийскому населению.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира