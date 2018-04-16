Это произошло через несколько часов после того, как Совбез отклонил документ, предложенный Россией.

В проекте, предложенном союзниками, осуждается применение химического оружия в Сирии, при этом отдельно оговорен случай, который стал поводом для ракетной атаки США, Великобритании и Франции.

Страны предложили создать независимый механизм для расследования подобных случаев. Организации по запрещению химического оружия будет предписано в течение 30 дней представить свои выводы о том, действительно ли Сирия уничтожила свои запасы химического оружия.

Кроме того, проект требует обеспечить доступ для гуманитарных конвоев во все районы Сирии, а также исполнения резолюции о прекращении огня, которая была принята еще в феврале, но до сих пор не реализована.

Отклоненный ранее российский проект резолюции предлагал осудить атаку союзников на Сирию, обвинял их в нарушении международного права и устава ООН.

Как сообщал «Обозреватель», 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.

В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Помимо этого, Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.

В свою очередь Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира