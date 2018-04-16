|На президентских выборах в Черногории побеждает Мило Джуканович
|16.04.2018 00:28
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Политик с небольшими перерывами правил страной четверть векаНа президентских выборах в Черногории в воскресенье, 15 апреля, побеждает руководитель правящей партии Мило Джуканович.
Фото: wikimedia.org
Как свидетельствуют предварительные результаты подсчета около 60% бюллетеней, уже в первом туре Джуканович набирает около 53% голосов избирателей, пишет DW со ссылкой на Центр мониторинга и исследований страны.
Главный соперник Джукановича, Младен Бояничи, согласно сообщению, набирает 34% голосов.
В выборах участвовали шесть кандидатов.
56-летний Мило Джуканович с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом. Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов (ДПС). Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде только намерениями укрепить прозападный курс Черногории и "защитить" страну от влияния Москвы.
Черногория длительное время проводит политику евроатлантической интеграции, став 2017 29-м членом НАТО. В начале февраля этого года в Еврокомиссии не исключили, что Сербия и Черногория могут ускоренно войти в состав ЕС до 2025 года.
Напомним, в Черногории сегодня стартовал первый тур президенских выборов, участки открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 20:00.
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