Политик с небольшими перерывами правил страной четверть века

Как свидетельствуют предварительные результаты подсчета около 60% бюллетеней, уже в первом туре Джуканович набирает около 53% голосов избирателей, пишет DW со ссылкой на Центр мониторинга и исследований страны.

Главный соперник Джукановича, Младен Бояничи, согласно сообщению, набирает 34% голосов.

В выборах участвовали шесть кандидатов.

56-летний Мило Джуканович с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом. Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов (ДПС). Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде только намерениями укрепить прозападный курс Черногории и "защитить" страну от влияния Москвы.

Черногория длительное время проводит политику евроатлантической интеграции, став 2017 29-м членом НАТО. В начале февраля этого года в Еврокомиссии не исключили, что Сербия и Черногория могут ускоренно войти в состав ЕС до 2025 года.

Напомним, в Черногории сегодня стартовал первый тур президенских выборов, участки открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 20:00.