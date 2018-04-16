По словам президента, за четыре года украинскую армию удалось не только возродить, но и сделать одной из лучших

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить наши Вооруженные Силы на одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому - участие группы украинских десантников в курсе с контр-штурмовых действий SWAT в Республике Польша. Именно наши военные, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке, показали лучшие результаты", - отметил Порошенко.

Президент также отметил, что "украинский воин на востоке сегодня защищает не только украинскую землю - он защищает свободу, демократию и европейские ценности нашего цивилизационного выбора - Европейского Союза".

Напомним, Порошенко анонсировал преобразования антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил.