|ВСУ превратились в одну из самых эффективных армий в Европе, - Порошенко
|16.04.2018 00:36
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По словам президента, за четыре года украинскую армию удалось не только возродить, но и сделать одной из лучшихКомментируя итоги курса контр-штурмовых действий для малых групп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) в Польше, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины стали одной из наиболее эффективных армий в Европе.
Фото: unian.ua
"За последние четыре года нам удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить наши Вооруженные Силы на одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому - участие группы украинских десантников в курсе с контр-штурмовых действий SWAT в Республике Польша. Именно наши военные, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке, показали лучшие результаты", - отметил Порошенко.
Президент также отметил, что "украинский воин на востоке сегодня защищает не только украинскую землю - он защищает свободу, демократию и европейские ценности нашего цивилизационного выбора - Европейского Союза".
Напомним, Порошенко анонсировал преобразования антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил.
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