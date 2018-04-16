|
Лондон может ввести новые санкции против России, если Москва ответит на удары по Сирии
|
16.04.2018 00:42
|
По данным британской разведки, российские хакеры могут обнародовать
компромат на британских министров, членов парламента и других
высокопоставленных людей в ответ на авиаудары США, Великобритании и
Франции по Сирии, пишет издание The Sunday Times. Мэй
отметила, что британское правительство предпримет меры в
отношении тех россиян, у кого есть в Лондоне финансы, полученные
незаконным путем Фото: ЕРА По данным британской разведки,
российские хакеры могут обнародовать компромат на британских
министров, членов парламента и других высокопоставленных чиновников
в ответ на произошедшее в Сирии, пишет издание.По словам источников
газеты, Лондон готов к ответной кибератаке против России, если она
атакует объекты критической инфраструктуры Британии. Собеседники
издания говорят, что соратники президента РФ Владимира Путина могут
столкнуться с дальнейшими экономическими санкциями.Мэй сказал The
Sunday Times, что правительство предпримет меры в отношении тех
россиян, у кого есть в Лондоне финансы, полученные незаконным
путем.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, министр
финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях
против России за поддержку сирийского режима.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира