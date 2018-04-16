По данным британской разведки, российские хакеры могут обнародовать компромат на британских министров, членов парламента и других высокопоставленных людей в ответ на авиаудары США, Великобритании и Франции по Сирии, пишет издание The Sunday Times. Мэй отметила, что британское правительство предпримет меры в отношении тех россиян, у кого есть в Лондоне финансы, полученные незаконным путем Фото: ЕРА По данным британской разведки, российские хакеры могут обнародовать компромат на британских министров, членов парламента и других высокопоставленных чиновников в ответ на произошедшее в Сирии, пишет издание.По словам источников газеты, Лондон готов к ответной кибератаке против России, если она атакует объекты критической инфраструктуры Британии. Собеседники издания говорят, что соратники президента РФ Владимира Путина могут столкнуться с дальнейшими экономическими санкциями.Мэй сказал The Sunday Times, что правительство предпримет меры в отношении тех россиян, у кого есть в Лондоне финансы, полученные незаконным путем.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях против России за поддержку сирийского режима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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