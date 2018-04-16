|Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы с требованием освободить арестованных политиков
|16.04.2018 00:44
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В Барселоне состоялся марш сторонников независимости КаталонииСотни тысяч людей в Барселоне в воскресенье, 15 апреля, вышли на улицы в поддержку девяти арестованных лидеров движения за независимость Каталонии.
Фото: zumapress.com
Участники марша требовали "свободы для политзаключенных", пишет DW.
Испанские органы юстиции обвиняют каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу. Заключенным грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.
Участники акции собрались на одной из центральных улиц Барселоны. Многие из митингующих несли плакаты. Большинство участников шествия были одеты в желтый верхнюю одежду, демонстрируя таким образом свою солидарность с заключенными лидерами каталонского движения за независимость.
Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняли участие до 350 тыс. Человек со всей Каталонии.
Протесты были организованы основанной в марте платформой "В защиту каталонских институтов". Свою поддержку мероприятию выразили две крупнейшие испанские профсоюзы - CCOO и UGT. В одном из манифестов организаторы осудили тот факт, что спор о независимости Каталонии начала решаться "юридическими методами", а также потребовали "демократического решения конфликта".
Напомним, Каталонского политика Жорди Санчеса, который уже почти полгода находится под арестом, вдруг выдвинули кандидатом на должность руководителя администрации Каталонии.
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