В Барселоне состоялся марш сторонников независимости Каталонии

Участники марша требовали "свободы для политзаключенных", пишет DW.

Испанские органы юстиции обвиняют каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу. Заключенным грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.

Участники акции собрались на одной из центральных улиц Барселоны. Многие из митингующих несли плакаты. Большинство участников шествия были одеты в желтый верхнюю одежду, демонстрируя таким образом свою солидарность с заключенными лидерами каталонского движения за независимость.

Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняли участие до 350 тыс. Человек со всей Каталонии.

Протесты были организованы основанной в марте платформой "В защиту каталонских институтов". Свою поддержку мероприятию выразили две крупнейшие испанские профсоюзы - CCOO и UGT. В одном из манифестов организаторы осудили тот факт, что спор о независимости Каталонии начала решаться "юридическими методами", а также потребовали "демократического решения конфликта".

Напомним, Каталонского политика Жорди Санчеса, который уже почти полгода находится под арестом, вдруг выдвинули кандидатом на должность руководителя администрации Каталонии.