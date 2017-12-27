Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лоббировал назначение бизнесмена Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Об этом он сообщил во время итервью украинским телеканалам, передает корреспондент .

Он считает, что назначение Игоря Коломойского должно было засвидетельствовать сотрудничество “бизнеса и новой власти” и способствовать стабилизации ситуации в регионе.

“Я был тем человеком, который лоббировал назначение Коломойского”, — отметил Генпрокурор.

Напомним, что Коломойский в 2014 году возглавлял Днепропетровскую ОГА, но подал в отставку.

Как сообщал суд запретил собирать и распространять информацию о Коломойском.

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