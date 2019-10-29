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В США полиция задержала мужчину, желудок которого сам начал вырабатывать алкоголь
29.10.2019 11:38
В США полицейские задержали мужчину, организм которого сам начал вырабатывать алкоголь после ситуации с порезанным пальцем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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