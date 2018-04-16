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Сталевий прес і накачані сідниці: Мел Бі похизувалась фігурою у бікіні (ФОТО)
16.04.2018 00:48
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Співачка та "перчинка" Мел Бі днями з'явилася перед папарацці під час відпочинку на курорті Desert Hot Springs. Красуня засмагала у крихітному бікіні, доповнивши образ босоніжками на високих підборах і продемонструвавши "сталевий" прес з кубиками і розкішні сідниці.

Компанію зірці склав кращий друг Гері Медітян - схоже, що Мел Бі остаточно відновилась після розлучення з продюсером Стівеном Белффонте.

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