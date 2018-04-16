Глобинский райсуд Полтавщины приговорил штраф местном трактористу, который зарегистрировался эротической соцсети и загрузил туда собственные фотографии.

28 марта судья Алла Олефир назначила ему 850 грн штрафа за распространение порнографии,передает со ссылкой на .

В апреля 2015 года года муж зарегистрировался на сайте www.m***dorus.net, создав там профиль. После регистрации мужчина загрузил на свою страницу личные интимные фотографии. За это 17 января 2018 года правоохранители открыли против него уголовное производство за распространение порнографических предметов.

По версии следствия, обвиняемый нарушил нормы Закона Украины "О защите общественной морали" и Международной конвенции о предотвращении оборота порнографических изданий заключенного 12.09.1923 в Женеве. Кроме того, страница обвиняемого доступна для общего просмотра, следовательно имело место распространение порнографии.

На самом деле, незарегистрированные пользователи не смогут просматривать загруженные фотографии. Им будут доступны только названия по тегам, которые придаст хозяин профиля.

Тракторист заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Согласно ей, человек соглашался признать вину, а прокурор обещал настаивать на назначении штрафа минимального размера.

Судья признала мужчину виновным в распространении порнографии и в доход государства, у него изъяли ноутбук Lenovo G550.

Октябрьский райсуд Полтавы вынес приговор Елене Б., которая в ноябре 2016 украла карточку первого заместителя председателя Полтавского облсовета Евгения Холода. Женщина каким-то образом подобрала пин-код банковской карточки Холода, попала под суд и отделалась штрафом.

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