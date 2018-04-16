Негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкогольных напитков превышает 100 г в неделю.

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Люди, которые употребляют в среднем 200-350 г алкоголя в неделю, сокращают свою жизнь на один-два года. Как пишет repubblica.it, выводы ученые опубликовали в журнале Lancet, информирует svodka.net.

Специалисты отметили, что людям во многих странах мира необходимо снизить употребление алкоголя. Они зучили исследования о почти 600 тыс. человек из 19 стран, употреблявших алкогольные напитки и не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкоголя превышает 100 г в неделю, что соответствует примерно 5-6 бокалам вина.

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При этом люди, которые выпивают более 350 г алкоголя в неделю, порядка 18 бокалов, сокращают свою жизнь примерно на 4-5 лет.

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