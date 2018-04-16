Существует угроза увеличения количества пожаров на открытых территориях

Об этом информируют в ДСНС.

"По сообщению Укргидрометцентра, 15-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности. В Киевской области 15-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - предупреждают спасатели.

В ДСНС отмечают, что на территории Украины наблюдается повышение температурных показателей и незначительное количество осадков. Несмотря на это, а также то, что люди начинают убирать свои приусадебные участки, сжигая остатки сухой растительности, существует угроза увеличения количества пожаров на открытых территориях.

С начала апреля спасатели уже часто ликвидировали пожары сухой травы, камыша и мусора в Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Луганской и Винницкой областях. В частности, с начала года на открытых территориях произошло уже более 6000 пожаров, большинство - именно в апреле.

"Каждый год такие возгорания наносят значительный убыток государству и, в первую очередь, окружающей среде. Они могут вызвать пожары зданий и имущества, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения. Часто вызывают обострение аллергических реакций у людей, а пожары мусора, к Кроме того, сильно загрязняют воздух. Чаще только они возникают в результате человеческой халатности и невнимательности, а на их ликвидацию тратятся значительные ресурсы", - отмечают в ДСНС.

Спасатели просят сразу сообщать о возгорании в лесах, на полях, вдоль автомобильных дорог или на свалках по телефону "101".

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало законопроект, который в 18 раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.