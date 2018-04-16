Если победитель выборов президента Черногории Мило Джуканович в свое время отказался от пророссийской политики – значит, "на востоке больше делать нечего", отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Взлет Джукановича – результат государственного переворота Фото: Open Ukraine / Facebook "Джуканович, как и следовало ожидать, вернулся в кресло президента Черногории, победив уже в первом туре выборов. Сегодня Джуканович воспринимается как гарант прозападного курса страны, но так было далеко не всегда. Собственно, сам взлет Джукановича – результат государственного переворота, устроенного в Черногории режимом Слободана Милошевича. После этого переворота Джуканович впервые стал премьер-министром республики, а Черногория обрела марионеточное руководство, во всем ориентирующееся на Белград и поддержавшее все авантюры Милошевича, все его войны и провокации", – написал он.По словам обозревателя, Джуканович порвал с Милошевичем "именно тогда, когда понял, что белградский правитель более не может гарантировать будущее ни Черногории, ни местным элитам, ни ему самому"."Позже по тем же соображениям Джуканович порвал и с Россией, забыв о своих связях с окружением Юрия Лужкова (экс-мэр Москвы. – ) и даже об интересах Олега Дерипаски (российский бизнесмен. – ) – черногорцы выгнали его из страны задолго до американских санкций", – рассказал Портников.Он считает, что Джуканович не относится ни к тем политикам, которые "руководствуются ценностями", ни к тем, которые "ставят на силу". "Джуканович – из тех, кто руководствуется интуицией и инстинктом самосохранения. И если он решил увести Черногорию – страну, где веками принято было не просто гордиться, а кичиться дружбой с русскими – на запад, то это означает только то, что на востоке больше делать нечего", – написал Портников. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2136146479604074 Выборы президента Черногории прошли 15 апреля. После подсчета 98,8% бюллетеней стало ясно, что второго тура не будет – за Джукановича проголосовало 53,9% избирателей.голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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