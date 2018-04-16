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Портников: Джуканович руководствуется интуицией и инстинктом самосохранения
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16.04.2018 00:58
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Если победитель выборов президента Черногории Мило Джуканович в
свое время отказался от пророссийской политики – значит, "на
востоке больше делать нечего", отметил политический обозреватель
Виталий Портников. Портников: Взлет Джукановича – результат
государственного переворота Фото: Open Ukraine / Facebook
"Джуканович, как и следовало ожидать, вернулся в кресло президента
Черногории, победив уже в первом туре выборов. Сегодня Джуканович
воспринимается как гарант прозападного курса страны, но так было
далеко не всегда. Собственно, сам взлет Джукановича –
результат государственного переворота, устроенного в Черногории
режимом Слободана Милошевича. После этого переворота Джуканович
впервые стал премьер-министром республики, а Черногория обрела
марионеточное руководство, во всем ориентирующееся на Белград и
поддержавшее все авантюры Милошевича, все его войны и
провокации", – написал он.По словам обозревателя, Джуканович
порвал с Милошевичем "именно тогда, когда понял, что белградский
правитель более не может гарантировать будущее ни Черногории, ни
местным элитам, ни ему самому"."Позже по тем же соображениям
Джуканович порвал и с Россией, забыв о своих связях с окружением
Юрия Лужкова (экс-мэр Москвы. – ) и даже об интересах
Олега Дерипаски (российский
бизнесмен. – ) – черногорцы выгнали его из
страны задолго до американских санкций", – рассказал
Портников.Он считает, что Джуканович не относится ни к тем
политикам, которые "руководствуются ценностями", ни к тем, которые
"ставят на силу". "Джуканович – из тех, кто
руководствуется интуицией и инстинктом самосохранения. И если он
решил увести Черногорию – страну, где веками принято было не
просто гордиться, а кичиться дружбой с русскими – на запад, то
это означает только то, что на востоке больше делать
нечего", – написал Портников.
https://www.facebook.com/portnikov/posts/2136146479604074
Выборы президента Черногории прошли 15 апреля. После подсчета 98,8%
бюллетеней стало ясно, что второго тура не будет – за
Джукановича проголосовало 53,9% избирателей.голосов.
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