Вопросы гражданства представителей нацменьшинства остается неопределенным

Речь идет о семье из пяти человек, которая вернулась в Мьянму накануне, в субботу, сообщает DW.

На фотографиях, которые обнародовал правительство вместе с сообщением, изображены мужчина, две женщины, девочка и мальчик. Сейчас они находятся в лагере для репатриантов в провинции Ракхайн. Там они получили документы, удостоверяющие личность, однако это не означает, что они могут быть признаны гражданами Мьянмы, говорится в сообщении. Впоследствии семью должны доставить к родственникам в город Маунгдав.

Правительство страны обозначает этих людей как "мусульман", избегая слова "рохинджа". Предусматриваются ближайшее время дальнейшие возвращения рохинджа в Мьянму, пока не сообщается.

ООН и правозащитники предостерегали, что при нынешних обстоятельствах нет условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев. В ООН также считают, что преследование мусульман рохинджа продолжается.

Кризис обострился после того, как в конце августа 2017 группа боевиков рохинджа совершило несколько нападений на полицейских. В ответ военные начали масштабную операцию в регионе Ракхайн, где компактно проживала нацменьшинство. 6700 рохинджа убили в Мьянме только за первый месяц после начала операции против них, сообщала международная организация "Врачи без границ" (MSF).

С августа 2017 года с Мьянмы в Бангладеш бежали около 700 тыс. представителей рохинджа. Предполагалось, что возвращение начнется еще в феврале, однако многие представители рохинджа отказываются вернуться в Мьянму.

По разным оценкам, в Мьянме было более миллиона мусульман-рохинджа. Они десятилетиями подвергаются дискриминации в стране, где большинство населения буддисты. Многие рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами Мьянмы.