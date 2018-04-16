Посол Джон Хантсман направил в России письмо, в котором предупредил о подготовке новых санкций в отношении России.

В первой части письма говорится о том, почему и союзники решили провести силовую Ракетные удары по Сирии. показало момент пуска "Томагавк" с подводной лодки Ракетные удары по Сирии. показало момент пуска "Томагавк" с подводной лодки операцию в Сирии, сделав ряд авиаударов в ночь на 14 апреля,передает со ссылкой на .

Так как говорится в тексте, что сирийские власти должна в применении химического оружия по отношению к собственному населению, и международное общество обязано принять меры, чтобы остановить Асада, отмечается в письме.

Во второй части Хантсман предупреждает Москву, что планируют ввести новые санкции "за поддержку сирийского режима".

О том, что намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку режима Башара Асада сообщил знаток Atlantic Council, экс-советник санкций бюро Минфина Брайан О'Тул.

По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинге в Белом доме.

Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов. Санкции будут против российских олигархов в Соединенном королевстве.

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