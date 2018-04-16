|Великобритания сообщила России о новых санкциях
|16.04.2018 01:04
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Посол Джон Хантсман направил в России письмо, в котором предупредил о подготовке новых санкций в отношении России.
В первой части письма говорится о том, почему и союзники решили провести силовую Ракетные удары по Сирии. показало момент пуска "Томагавк" с подводной лодки Ракетные удары по Сирии. показало момент пуска "Томагавк" с подводной лодки операцию в Сирии, сделав ряд авиаударов в ночь на 14 апреля,передает со ссылкой на .
Так как говорится в тексте, что сирийские власти должна в применении химического оружия по отношению к собственному населению, и международное общество обязано принять меры, чтобы остановить Асада, отмечается в письме.
Во второй части Хантсман предупреждает Москву, что планируют ввести новые санкции "за поддержку сирийского режима".
О том, что намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку режима Башара Асада сообщил знаток Atlantic Council, экс-советник санкций бюро Минфина Брайан О'Тул.
По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинге в Белом доме.
Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов. Санкции будут против российских олигархов в Соединенном королевстве.