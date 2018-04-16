В рамках нового сезона Формулы-1 состоялся третий Гран-При в Китае на котором победу одержал австралиец Даниэль Риккардо, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Пилот “Ред Булл” оказался на 8,9 секунды быстрее на финише за представителя “Мерседеса” Боттас и на 9,6 с при Райкконена из “Феррари”.

В очковую зону также вошли: Хэмилтон — 4-й, Ферстаппен — 5, Хюлькенберг — 6, Алонсо — 7, Феттель — 8, Сайнс — 9 и Магнуссен — 10.

В личном зачете Феттель лидирует с 54 очками, ближайший преследователь Хэмилтон имеет 45 очков, Боттас — 40, Риккардо — 37, Райкконен — ​​30.

В Кубке конструкторов “Мерседес” лишь на один балл опережает “Феррари” — 85 и 84 соответственно.

Добавим также, следующий этап чемпионата пройдет в Азербайджане 27-29 апреля.

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