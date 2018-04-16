Президента Сирии обвинили в антиукраинской деятельности

Страница Асада на сайте создали 15 апреля.

Президента Сирии обвинили в сознательной организации нарушения государственной границы Украины его несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Крым, в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и в участии в попытках легализации аннексии Крыма.

Стоит отметить, что ООН обвиняет сайт «Миротворец» в нарушении права на частную жизнь и презумпции невиновности. С 2014-го года на сайте публикуются персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов неправительственных организаций. Их называют сторонниками боевиков и терроризма. Сайт "Миротворец" сотрудничает с СБУ, Генштабом, пограничниками и МВД.

Напомним, депутат Госдумы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексирована Крыму.