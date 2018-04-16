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Президента Сирии внесли в базу "Миротворца"
16.04.2018 01:08
Президента Сирии внесли в базу "Миротворца"
Президента Сирии обвинили в антиукраинской деятельности
Президента Сирии Башара Асада внесли в базу украинского центра "Миротворец".
Президента Сирии внесли в базу "Миротворца" Фото: ap.org
Страница Асада на сайте создали 15 апреля.
 
Президента Сирии обвинили в сознательной организации нарушения государственной границы Украины его несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Крым, в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и в участии в попытках легализации аннексии Крыма.
 
Стоит отметить, что ООН обвиняет сайт «Миротворец» в нарушении права на частную жизнь и презумпции невиновности. С 2014-го года на сайте публикуются персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов неправительственных организаций. Их называют сторонниками боевиков и терроризма. Сайт "Миротворец" сотрудничает с СБУ, Генштабом, пограничниками и МВД.
 
Напомним, депутат Госдумы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексирована Крыму.
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