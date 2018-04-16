Погода, Новости, загрузка...
В Британии награбленные злоумышленником деньги унес ветер. Видео
16.04.2018 01:14
В британском Дройлсдене преступник, ограбивший с напарником туристическое агентство, потерял деньги из-за ветра. Он пытался убежать, спрятав наличные, но ветер разбросал их по улице. Грабитель скрылся, не став собирать деньги. Это произошло 17 марта. Видеозапись полиция графства Большой Манчестер опубликовала 14 апреля в YouTube. Правоохранители призвали свидетелей откликнуться и помочь в расследовании.   | Грабитель скрылся, не став собирать деньги Скриншот: GM Police / YouTube видео Видео: GM Police / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить