В Британии награбленные злоумышленником деньги унес ветер. Видео
16.04.2018 01:14
В британском Дройлсдене преступник, ограбивший с напарником
туристическое агентство, потерял деньги из-за ветра. Он пытался
убежать, спрятав наличные, но ветер разбросал их по улице.
Грабитель скрылся, не став собирать деньги. Это произошло 17 марта.
Видеозапись полиция графства Большой Манчестер опубликовала 14
апреля в YouTube. Правоохранители призвали свидетелей откликнуться
и помочь в расследовании. | Грабитель скрылся, не став
собирать деньги Скриншот: GM Police / YouTube видео Видео: GM Police / YouTube