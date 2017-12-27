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Зеркаль о предложении Габриэля наладить сотрудничество ЕС с Украиной по итогам Brexit: Это так, мысли вслух
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27.12.2017 01:03
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25 декабря министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил,
что Брюссель, разработав соглашение с Лондоном, регулирующее их
взаимоотношения после Brexit, может использовать эту модель для
Украины. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам
европейской интеграции Елена Зеркаль считает эту позицию
спекулятивной. Зеркаль: Это личная позиция Габриэля Фото: ЕРА "Эта
модель еще не сформирована. Это действительно спекуляция до того,
какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и
выхода Британии из состава ЕС", – отметила она.По словам
дипломата, такие слова следует воспринимать как личную позицию
министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля."Можно сейчас
сказать, что это так, мысли вслух", – подчеркнула Зеркаль.25
декабря Габриэль заявил, что Брюссель, разработав соглашение с
Лондоном, регулирующее их взаимоотношения после Brexit, может
использовать эту модель для Украины и Турции. Он убежден, что в
ближайшее время эти страны не станут членами Евросоюза,
следовательно следует подумать об альтернативных формах более
тесного сотрудничества.
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