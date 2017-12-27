25 декабря министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Брюссель, разработав соглашение с Лондоном, регулирующее их взаимоотношения после Brexit, может использовать эту модель для Украины. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает эту позицию спекулятивной. Зеркаль: Это личная позиция Габриэля Фото: ЕРА "Эта модель еще не сформирована. Это действительно спекуляция до того, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Британии из состава ЕС", – отметила она.По словам дипломата, такие слова следует воспринимать как личную позицию министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля."Можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", – подчеркнула Зеркаль.25 декабря Габриэль заявил, что Брюссель, разработав соглашение с Лондоном, регулирующее их взаимоотношения после Brexit, может использовать эту модель для Украины и Турции. Он убежден, что в ближайшее время эти страны не станут членами Евросоюза, следовательно следует подумать об альтернативных формах более тесного сотрудничества. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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