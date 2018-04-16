За год расходы выросли почти в полтора раза

Об этом сообщает CNN.

По сравнению с предыдущим годом, отмечает CNN, расходы выросли почти в 1,5 раза - с $ 5,8 млн.

только с 2015 году компания потратила на безопасность Цукерберга около $ 20 млн. Facebook, в частности, полностью оплачивает поездки Цукерберга на частном самолете, обслуживание на борту, а также охрану его дома.

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В Facebook необходимость затрат обосновали "угрозами безопасности Цукерберга, непосредственно связанными с его ролью основателя и руководителя компании".

"Мы нуждаемся в этих мер безопасности за счет компании через важность мистера Цукерберга для Facebook", - говорится в заявлении социальной сети.