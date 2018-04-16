В воскресенье, 15 апреля, в Одесской области произошло смертельное , погиб ребенок, еще три человека госпитализированы.

Около 9.00 возле села Старые Маяки на трассе Киев-Одесса автомобиль Logan, которым управляла женщина, столкнулся с отбойником,передает со ссылкой на .

В результате аварии на месте погиб один из пассажиров - мальчик, 2007 года рождения.

Еще трое пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Сама женщина-водитель от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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