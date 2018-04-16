|Ультраправые вышли на демонстрацию в польском Гданьске - ФОТО
|16.04.2018 01:24
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Митинг оказался неожиданным для городских властейЦентром Гданьска в субботу, 14 апреля, прошлись представители Национально-радикального лагеря (Obóz Narodowo-Radykalny).
Фото: twitter.com/PresidentWalesa
Как сообщает wyborcza.pl, в марше приняли участие одеты в черное манифестанты, которые выкрикивали националистические лозунги как "Найдем кий на левацьку рожу", "Смерть врагам отечества", "Вера, борьба, национализм, ударь, ударь в капитализм".
Марш был посвящен восемьдесят четвёртой годовщины создания организации, после марша ультраправые собрались в зале Гданьской судоверфи.
В горожан вызвали возмущение как и сама демонстрация, так и то, что местом для торжеств выбрали Гданьске судоверфь, известную проведением забастовки 1980 года, который возглавил Лех Валенса.
Маршем на своей странице в Twitter возмутился и сам экс-президент Польши Лех Валенса.
Митинг оказался неожиданным для городских властей. Там пояснили, что в заявке о марше была нечетко указана цель мероприятия и заявку подала чужой человек.
Мэр города выпустил специальное обращение по этому поводу. По его словам, в заявке шла речь о митинг, посвященный "национальной независимости в польском публичном пространстве".
"Если вы спросите меня, знали мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими на улицах нашего города под флагом ONR - ответ нет", - заявил мэр Павел Адамович.
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Фото: wyborcza.pl
Национально-радикальный лагерь - неонацистская организация крайне правого толка, которая взяла себе название партии, действовавшей в Польше до Второй мировой войны. В 2014 году часть бывших членов ONR воевали добровольцами на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.
Напомним, в Польше неонацисты отметили день рождения Гитлера.
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