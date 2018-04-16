Митинг оказался неожиданным для городских властей

Как сообщает wyborcza.pl, в марше приняли участие одеты в черное манифестанты, которые выкрикивали националистические лозунги как "Найдем кий на левацьку рожу", "Смерть врагам отечества", "Вера, борьба, национализм, ударь, ударь в капитализм".

Марш был посвящен восемьдесят четвёртой годовщины создания организации, после марша ультраправые собрались в зале Гданьской судоверфи.

В горожан вызвали возмущение как и сама демонстрация, так и то, что местом для торжеств выбрали Гданьске судоверфь, известную проведением забастовки 1980 года, который возглавил Лех Валенса.

Маршем на своей странице в Twitter возмутился и сам экс-президент Польши Лех Валенса.

Митинг оказался неожиданным для городских властей. Там пояснили, что в заявке о марше была нечетко указана цель мероприятия и заявку подала чужой человек.

Мэр города выпустил специальное обращение по этому поводу. По его словам, в заявке шла речь о митинг, посвященный "национальной независимости в польском публичном пространстве".

"Если вы спросите меня, знали мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими на улицах нашего города под флагом ONR - ответ нет", - заявил мэр Павел Адамович.

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Фото: wyborcza.pl

Национально-радикальный лагерь - неонацистская организация крайне правого толка, которая взяла себе название партии, действовавшей в Польше до Второй мировой войны. В 2014 году часть бывших членов ONR воевали добровольцами на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

Напомним, в Польше неонацисты отметили день рождения Гитлера.