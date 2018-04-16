Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил свой визит в Россию в мае текущего года. Об этом сообщает со ссылкой на BFM.

“Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае”, — сказал французский руководитель, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире BFM. В соответствии с ранее переданным приглашением, он встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ожидается, что несмотря на ухудшение отношений международного сообщества с Россией, визит Макрона в Россию станет продолжением диалога, начатого в мае 2017 года. Практически сразу после избрания президентом республики Макрон пригласил Путина посетить Францию. На встрече, которая прошла тогда в Версале, Владимир Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ. Президент Франции посетит Россию 24-25 мая.

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF сообщил, что Франция сообщила Германии о доказательствах применения химического оружия в Сирии.

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