На заседании британского парламента 16 апреля премьер-министр Тереза Мэй объяснит, что удар в Сирии получил международную поддержку и призван предотвратить дальнейшее использование химического оружия. Об этом сообщает The Guardian. Мэй выступит в парламенте 16 апреля Фото: ЕРА Мероприятие запланировано в связи с тем, что Мэй отказалась созывать парламент, чтобы обсудить участие государства в сирийском ударе и получить для этого одобрение депутатов.Издание пишет, что Мэй будет апеллировать к национальным интересам Британии. В частности, она скажет о том, что принятые меры получили широкую международную поддержку и призваны предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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