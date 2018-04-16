На заседании британского парламента 16 апреля премьер-министр
Тереза Мэй объяснит, что удар в Сирии получил международную
поддержку и призван предотвратить дальнейшее использование
химического оружия. Об этом сообщает The Guardian. Мэй выступит в
парламенте 16 апреля Фото: ЕРА Мероприятие запланировано в связи с
тем, что Мэй отказалась созывать парламент, чтобы обсудить участие
государства в сирийском ударе и получить для этого одобрение
депутатов.Издание пишет, что Мэй будет апеллировать к национальным
интересам Британии. В частности, она скажет о том, что принятые
меры получили широкую международную поддержку и призваны
предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.
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