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Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы
16.04.2018 01:32
Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы
Пользователям предлагают переходить на SurfEasy
Приложение Opera VPN для iOS и Android, позволяющий обходить блокировки в интернете, объявил о прекращении работы с 30 апреля.
Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы Фото: operavpn.com
Сообщение об этом опубликовано на сайте сервиса без указания причин.
 
Как сообщается, владельцам платного пакета Opera Gold предоставят возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Владельцам других пакетов обещают 80% скидки на VPN от SurfEasy. Для перехода довольно будет обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.
 
Средства массовой информации и пользователи еще 12 апреля сообщали о том, что Opera VPN объявила о прекращении работы. Однако официального заявления компании тогда не было.
 
Объявление о прекращении работы, опубликовано на сайте Opera VPN, в компании Opera пока не прокомментировали.
 
Напомним, Google объявил о закрытии сервиса контрактура ссылок goo.gl.
 
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