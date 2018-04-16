Пользователям предлагают переходить на SurfEasy

Сообщение об этом опубликовано на сайте сервиса без указания причин.

Как сообщается, владельцам платного пакета Opera Gold предоставят возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Владельцам других пакетов обещают 80% скидки на VPN от SurfEasy. Для перехода довольно будет обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.

Средства массовой информации и пользователи еще 12 апреля сообщали о том, что Opera VPN объявила о прекращении работы. Однако официального заявления компании тогда не было.

Объявление о прекращении работы, опубликовано на сайте Opera VPN, в компании Opera пока не прокомментировали.

Напомним, Google объявил о закрытии сервиса контрактура ссылок goo.gl.

Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.