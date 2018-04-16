|Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы
|16.04.2018 01:32
|
Пользователям предлагают переходить на SurfEasyПриложение Opera VPN для iOS и Android, позволяющий обходить блокировки в интернете, объявил о прекращении работы с 30 апреля.
Фото: operavpn.com
Сообщение об этом опубликовано на сайте сервиса без указания причин.
Как сообщается, владельцам платного пакета Opera Gold предоставят возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Владельцам других пакетов обещают 80% скидки на VPN от SurfEasy. Для перехода довольно будет обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.
Средства массовой информации и пользователи еще 12 апреля сообщали о том, что Opera VPN объявила о прекращении работы. Однако официального заявления компании тогда не было.
Объявление о прекращении работы, опубликовано на сайте Opera VPN, в компании Opera пока не прокомментировали.
Напомним, Google объявил о закрытии сервиса контрактура ссылок goo.gl.
Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.
Поделитесь статьей с друзьями