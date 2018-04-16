В Мариуполе на фестивале стартапов 13-летний ученик Кирилл Стрельбицкий презентовал проект уникального смарт-бойлера.

На работу юношу натолкнули проблемы с трубчатым электронагревателем. У него дома он часто перегорал. Парень предположил, что нагреватель постоянно выключается через заданный заводом-изготовителем режим поддержания постоянной температуры с амплитудой в 3 - 5 градусов,передает со ссылкой на .

"Мой папа по специальности инженер-механик и именно он предложил мне собрать такой прибор, который позволил бы контролировать процесс и менять режим работы. Устройство должно подключаться к Интернету и выводить на сайт все собранные данные статистики. Это было началом. Затем появилась идея сделать так, чтобы, посмотрев статистику, можно было выбрать более бережливый режим", - рассказал Стрельбицкий.

Школьнику удалось успешно запустить свой проект. Он работает дома у парня. Ежегодно экономит 1,5 тыс. грн.

Жюри конкурса считает, что смарт-бойлер будет пользоваться спросом у обычных потребителей и у представителей малого и среднего бизнеса.

Богдан Сенчуков из Жашкова Черкасской области сделал из спичек музыкальный инструмент в форме трезубца. Назвал изобретение - гербас. На нем играют в местном ансамбле спичечных музыкальных инструментов.

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