Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что экс-директора ФБР Джеймса Коми, который крайне неодобрительно высказывается о главе государства в своих мемуарах, следует отправить в тюрьму. Об этом сообщает со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

“На главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов. В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он врал членам Конгресса (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР изъяло его)”, — написал Трамп в Twitter.

Экс-глава ФБР в своих мемуарах, которые выйдут в свет на следующей неделе, даёт нелестные характеристики Трампу и разглашает подробностей своих бесед с ним. Как сообщил в четверг агентство Associated Press, которое получило копию книги под названием “Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство”, Коми называет Трампа человеком, “не связанным правдой”, а его стиль руководства характеризует как “продиктован эгоизмом”. Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что он требует от подчиненных заверений в преданности.

“Я никогда не требовал от Коми заверений в личной преданности, — продолжил Трамп в Twitter. — Я едва даже знаком с этим парнем, это еще одна его ложь”. “Этот хитрый Джеймс Коми останется в истории как худший директор ФБР!” — добавил Трамп, назвав книгу Коми выдумкой.

Президент также вновь упрекнул экс-главу ФБР за то, как это ведомство расследовало дело об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и соперницей Трампа на выборах личной почтовой сервера для служебной переписки.

Напомним, прежний заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб, отправлен в отставку 16 марта, дал показания спецпрокуроры Роберту Мюллеру, который ведет расследование в отношении вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

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