Клих требует перевода в другой тюрьмы и отказывается от еды "Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной" Незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клих написал по Верхнеуральске колонии спецкору "Новой газеты" Павлу Каныгин, что требует перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. Фото: vk.com / Станислав Клих Издание отмечает, что 30 марта в своем письме к Клих редакция интересовалась бытом украинском и его ожиданиями по обмену пленными между Москвой и Киевом. "Я требую перевода в другое учреждение ФСИН - с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда", - пишет арестант. Фото: Новая газета Он также отмечает, что "здешнюю пищу, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно - она ​​отвратительна". Клих жалуется на боль в глазах "от замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения". "Время в тюрьме днем ​​идет гораздо дольше, чем ночью. Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной", - пишет украинец. Он отмечает, что из-за отсутствия доступа к информации не знает только, что делают украинские власти для его обмена или освобождения. "Как я могу быть доволен их "усилиями", если я до сих пор не дома?", - пишет Клих. арестант подчеркивает, что к ареста не был украинским националистом. Фото: Новая газета "В 2004-2014 гг., То есть до ареста в г.. Орел, я был членом Партии регионов, о чем свидетельствует, надеюсь, сохранен партийный билет в Киеве, и развивал структуры ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах , занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий", - рассказывает он. "Поэтому прошу не считать меня в связи с этим политзаключенным - на момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системы, чего не скажешь о моих нынешние представления", - пишет Клих. Напомним, ранее Клих находился в психбольнице Магнитогорска. Впоследствии, состояние здоровья осужденного в России Украинские Станислава Клих резко ухудшилось - он был в коме шесть дней. Напомним, 26 мая суд Чечни приговорил украинцев Карпюка до 22,5 лет заключения, и Клих - до 20 лет. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. В то же время, стороной обвинения не было предоставлено никаких доказательств того, что Клих и Карпюк находились в Чечне в этот период. В июне в Грозном против осужденного Украинский Станислава Клих началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клих месяц до 20 лет колонии. Министерство юстиции Украины направило в Россию требование о выдаче Клих. Ранее Станислав Клих рассказал, как его жестоко пытали в российской тюрьме. Незаконно заключенного украинца Клиха нашли в психиатрической больнице в России

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