Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что последняя кибератака на правительственную сеть ФРГ в конце прошлого года была осуществлена ​​с территории России. Об этом сообщает со ссылкой на ZDF.

“У нас была кибератака, в отношении которого мы должны исходить из того, что она была осуществлена ​​из России”, — сообщил министр в эфире телеканала ZDF. “Мы наблюдали за попытками влияния на выборы на Западе со стороны российских организаций”, — утверждал Маас.

“Это, к сожалению, реальность, и, на мой взгляд, важно указать на то, что мы не считаем это конструктивным вкладом”, — подчеркнул глава МИД ФРГ. “Я надеюсь, что после президентских выборов в России вновь откроется окно для диалога”, — отметил министр.

Следует отметить, что российская сторона обвинения в причастности к кибернападениям часто отвергала.

Напомним, эксперты Федерального ведомства по охране конституции ФРГ считают, что за совершением кибератак на компьютерные сети германского правительства стояла именно Россия.

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