Известные российские пранкеры Вован и Лексус продолжают кропотливую работу над тем, чтобы разные одиозные политики даже в помыслах опасались подступиться к телефону. Сегодня в Сети появилась запись удачного розыгрыша с участием председателя Верховной Рады Андрея Парубия и главы Парламентской ассамблеи НАТО Паолом Алли.

Розыгрыш не мог получиться неудачным – ведь в нем участвует солидный номинант на премию «Тупой и еще тупее», тот самый спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. И если что его разыгрывают, то от Парубия подобной прыти ждать априори было напрасно. Парубий не подвел и 40 минут общался не просто с пранкерами, а с роботом от пранкеров. И ничего не заподозрил. Зато начистоту проговорился, что там киевский режим помышляет себе о референдуме по втягиванию страны в НАТО.

Как Лексус, все фразы Паоло Алли были записаны и произносились роботом.

«Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении 40 минут не понимал, что говорит с записанными фразами. А отвечал на них. Президента ПА НАТО мы вчера выкладывали, но Парубием были мы», — рассказал Алексей Столяров.

В новом пранке «глава Ассамблеи» объясняет Парубию, что ЕС не в восторге от идеи провести референдум по вступлению Украины в НАТО, ведь он может провалиться. В ответ Парубий сообщает, что это решение еще не окончательное и его еще надо обсудить с западными партнерами.

Полная расшифровка записи:

— Давайте вернемся к вопросу вашего референдума... членства Украины в НАТО.

— На данном этапе идея о проведении референдума, озвученная президентом (Порошенко), является лишь идеей. И мы не запускали какие-либо организационные процессы в этом отношении.

— Вам стоить продумать, какой именно вопрос вы планируете задать на референдуме.

— Вопрос еще не сформулирован и не обсуждался. На данный момент это лишь концептуальная идея.. Для того, чтобы обсудить с экспертами и нашими иностранными партнерами. Конечно, ключевой предполагаемый вопрос: поддерживаете ли вы партнерство Украины с НАТО или поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО. Это пока лишь было предложено в качестве идеи.

— Хорошо, я понимаю.

— Это вопрос для дебатов, для обсуждения. Этот вопрос будет сильно зависеть от вашей позиции и от позиции наших партнеров, я говорю о реализации этой идеи. Мы приветствуем ваши соображения и другие идеи в этом отношении.

— Мы считаем, что на данный момент слишком рано запускать процесс, проект вашего вступления.

— Мы это знаем. В настоящее время мы думаем и обсуждаем, поможет ли нам референдум в этом плане, либо о нем еще слишком рано думать.

— Если референдум провалится, то довольно трудно спрогнозировать, каков будет итог.

— У нас есть опрос общественного мнения, и он дает довольно однозначный ответ. И, скорее только, референдум лишь даст формальное подтверждение мнения в обществе, которое и так сложилось на данный момент. Поэтому мы учли это в рамках предварительной стадии проработки законодательной инициативы. Когда Украина будет запускать процесс вступления в НАТО, на определенной стадии референдум важен. Но позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины.

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