Штаб бывшего премьер-министра и экс-президента Черногории, лидера правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича объявил о победе своего кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Мило Джуканович — новый президент Черногории, второго тура выборов не будет. После обработки 70% бюллетеней он набрал более 54% голосов и нет оснований, что данные изменятся. Наш президент вскоре обратится к гражданам”, — заявил глава штаба Джукановича Милош Николич.

Победу политика подтверждают мониторинговые агентства. “На основе выборки 90,5% данных Джуканович набирает 54,2%, на втором месте Младен Бояничах с результатом в 33,3%, на третьем месте Драгиня Вуксанович (8,1%), на четвертом месте Марко Милачич с результатом 2, 7%”, — сообщила в эфире национального телевидения руководитель Центра демократического перехода Милица Ковачевич. Аналогичные данные приводит Центр мониторинга. По его данным, Джуканович набирает 53,8%, на втором месте кандидат от оппозиции Младен Бояничах с результатом в 33,6%, на третьем — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (8,1%), на четвертом месте находится руководитель партии “Настоящая Черногория” Марко Милачич с результатом 2,9%.

Официальный подсчет голосов идет на сайте Государственной избирательной комиссии Черногории в режиме онлайн. На данный момент обработано 22,12%. Джуканович лидирует с результатом 56,29%, его ближайший преследователь Младен Бояничах набирает 32,85%.

Окончательные данные УИК объявит в течение нескольких дней, однако согласно выводам наблюдателей, они не будут отличаться более, чем на одну сотую процента.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Таким образом, Джуканович, который независимо от их должностей является лидером Черногории 27 лет с 1991 года, станет во главе страны в седьмой раз. Общий срок его правления до конца нового президентского мандата составит 32 года, близко приблизит его к рекорду на вершине власти лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет. А учитывая тот факт, что избранному президенту Черногории только 56 лет, он может стать и абсолютным рекордсменом в этой категории.

Напомним, 15 апреля в Черногории происходят президентские выборы, в которых имеют право принять участие около 540 тыс. граждан.

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