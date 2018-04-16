Учения «Жаждущий лев» (The Eager Lion) начались в воскресенье, через день после того, как США, Франция и Великобритания запустили ракеты по сирийским военным объектам в ответ на химическую атаку возле Дамаска неделю назад.

Генерал-майор Джон Мотт, директор «Учений и тренировок в Центральном командовании США», сообщил журналистам, что мобильная лаборатория ответит на симулированный химический инцидент.

Он сказал, что это «угроза слишком реальная, как мы видели недавно в Сирии».

Более 7 000 военнослужащих, в том числе 3500 военнослужащих США, участвуют в ежегодном учении, крупнейшем и наиболее сложном в военной сфере США в регионе.

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