|Экс-динамовец стал чемпионом Австралии
|16.04.2018 02:07
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Бывший полузащитник киевского "" Милош Нинкович стал чемпионом Австралии.
Экс-динамовец и его "Сидней" завоевали чемпионство второй раз подряд.
"Команда экс-игрока киевского Милоша Нинковича торжествовала в чемпионате Австралии. Сидней заранее гарантировал себе чемпионский титул в регулярке, ведь преимущество над вторым местом составила загоризонтной 14 очков", -передает со ссылкой на .
Милош Нинкович в 24 матчах австралийской А-Лиги отметился 6 голами и отдал 5 результативных передач.
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