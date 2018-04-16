Бывший полузащитник киевского "" Милош Нинкович стал чемпионом Австралии.

Экс-динамовец и его "Сидней" завоевали чемпионство второй раз подряд.

"Команда экс-игрока киевского Милоша Нинковича торжествовала в чемпионате Австралии. Сидней заранее гарантировал себе чемпионский титул в регулярке, ведь преимущество над вторым местом составила загоризонтной 14 очков", -передает со ссылкой на .

Милош Нинкович в 24 матчах австралийской А-Лиги отметился 6 голами и отдал 5 результативных передач.

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