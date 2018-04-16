Приобрести билеты можно с помощью официального сайта лоукостера, мобильного приложения или же в автобусе.

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В Украину зашел чешский железнодорожный и автобусный лоукостер RegioJet, который запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу, информирует svodka.net.

Как сообщается на сайте перевозчика, рейсы будут ездить с пересадкой: сперва пассажиров автобусом довезут до города Кошице, а оттуда уже поездом доставят в Прагу.

Минимальная цена билетов — 18,5 евро. Билет в спальных вагонах можно купить за 22,1 евро. При этом цена на автобус с обоих городов составляет 150 грн.

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Приобрести билеты можно с помощью официального сайта лоукостера, мобильного приложения или же в автобусе.

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