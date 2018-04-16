В Риге состоялся финальный поединок баскетбольной Евролиги с участием 16-летних в котором участвовал один из баскетболистов юношеской сборной Украины Антон Тиртишник, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В финальной встрече итальянский “Next Step Academy” одолел российский клуб “Глория” 76:72. Тиртишник в решающем поединке сыграл полчаса, за это время он забросил 10 очков, сделал 2 результативные передачи и 2 подбора, и таким образом помог команде одержать волевую победу ведь по ходу игры “Next Step Academy” уступала 13 очками, но в последней четверти вырвала победу.

Как сообщал , клуб взрослой Евролиги заинтересовался украинским форвардом.

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