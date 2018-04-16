|В автосалоне взорвали гранату
|16.04.2018 02:23
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15 апреля, на территории автосалона в Ингульскому районе Николаева неизвестный взорвал гранату.
В 04:20 предприниматель сообщил в полицию о взрыве на территории его автосалона по улице Троицкой, 107, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
"В ходе осмотра места происшествия полицейские вытащили фрагменты взрывного устройства, чека от гранаты и отправили их на исследование", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества,передает со ссылкой на .
Преступника могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.
Полиция устанавливает обстоятельства преступления.
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