15 апреля, на территории автосалона в Ингульскому районе Николаева неизвестный взорвал гранату.

В 04:20 предприниматель сообщил в полицию о взрыве на территории его автосалона по улице Троицкой, 107, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские вытащили фрагменты взрывного устройства, чека от гранаты и отправили их на исследование", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества,передает со ссылкой на .

Преступника могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления.

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