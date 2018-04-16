Самое важное для нас сейчас - это окончание войны, возвращение Донбасса и Крыма.

Об этом рассказал политолог Дмитрий Разумков,передает со ссылкой на .

"Это вероятно только мирным путем. Военные действия теоретически возможны, но я боюсь даже представить количество потерь. И человеческих, и экономических. Это наша территория. Когда мы ее вернем, будем налаживать отношения с теми, кто там живет. Далеко не все там бандиты. С ними надо искать компромисс. Во время оккупации их мозги промывали так, что возвращение в здоровое русло будет требовать не дня и не месяца. Наши ребята умирали на Востоке. Но и у какой-то матери там тоже погиб сын. Чтобы найти психологический консенсус нужны годы", - объясняет он.

По мнению эксперта, Крым будет вернуть очень трудно, пока в Кремле оставаться сегодняшняя власть.

"Россия понимает только формат силы. Многие критикуют западных партнеров, что они помогают только санкциями. А что мы хотели получить? Армию? Этого не будет. Ни одна европейская страна не отправит ее сюда. Россия экономически обессиленная из-за санкций. Но и Европе это дается непросто. Еще мы недорабатываем. Государства, которые лояльно настроены к Москве, говорят: зачем спасать душу, если тело съест коррупция? У нас не проводятся реформы на достаточном уровне. Есть положительные тенденции, но этого недостаточно", - добавил Дмитрий Разумков.

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