Беспорядки в Чили: протест, переросший в погромы RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Сегодня в Украине - мелкий дождь, днем прогреет до +10° • Эксперты объяснили, почему в Украине дорожает молоко • Доллару прогнозируют на этой неделе незначительный рост • Украина нарастила экспорт зерна и муки • Холодная осень: украинцам обещают дождь, снег и морозы до -6° • Медведев распорядился создать в оккупированной Ялте игорную зону • Мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, Чили, столкновения. Беспорядки в Чили: протест, переросший в погромы 324протесты, Чили, столкновения. Вторую неделю в Чили продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после повышения цен на проезд в метро. Впоследствии демонстранты потребовали отставки правительства, повышения заплат, снижения налогов, достойного бесплатного образования и медицинского обслуживания. Мирные манифестации давно переросли в беспорядки, в ходе которых происходят столкновения с полицией и военными. По данным Национального института прав человека Чили, в ходе столкновений пострадали тысячи граждан, более 1100 из них госпитализированы, причем, по меньшей мере, каждый второй – с огнестрельным ранением. Сожжены и разграблены сотни магазинов по всей стране. Причинен огромный ущерб общественному и частному транспорту.

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