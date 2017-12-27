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Кроме иска "ПриватБанка", Высокий суд Лондона рассматривает еще два дела против Коломойского и Боголюбова
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27.12.2017 01:11
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По информации ZN.ua, финансовые претензии к экс-акционерам
"ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выдвинули их
прежний партнер Вадим Шульман и российкая компания "Татнефть".
Коломойский является ответчиком по трем делам в Высоком суде
Лондона Скриншот: LB.ua / YouTube Так, предприниматель Вадим
Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате
ему $28,5 млн, которые он потратил сверх своей оговоренной доли при
совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.В 2001
году Шульман купил неработающий сталелитейный завод Warren примерно
за $28,5 млн. Он возобновил производство, к 2006 году решил
повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова
как инвесторов. Партнеры согласились внести в капитал равные доли
по $30 млн, а Шульману выплатить компенсацию за первоначальную
инвестицию. В итоге, как сказано в иске, новые инвесторы, войдя в
долю предприятия, стали использовать его в своих схемах,
капитализация завода начала быстро уменьшаться, а о выплате
Шульману $28,5 млн забыли.Кроме того, российская компания
"Татнефть" обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра
Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве, связанном
с размыванием доли россиян в компании "Укртатнафта", а также в
неуплате денег за поставку нефти в 2009 году.В октябре компания
выиграла апелляцию, и теперь Высокий суд Лондона, ранее отклонивший
иск "Татнефти", должен заново рассматривать дело о возмещении
вреда.Также начато рассмотрение дела по иску украинского
государственного "ПриватБанка" к экс-собственникам
финучреждения Коломойскому и Боголюбову.19 декабря английский
суд издал приказ "о всемирном аресте активов бизнесменов,
а также шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат
или находятся под их контролем".Решение было выдано на основании
предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и
Боголюбов вывели из "ПриватБанка" около $2 млрд путем проведения
ряда незаконных операций, отметили в
финучреждении."ПриватБанк", национализированный государством в
декабре 2016 года, планирует вернуть средства, сумма которых вместе
с процентами составляет более $2,5 млрд.
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