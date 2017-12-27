По информации ZN.ua, финансовые претензии к экс-акционерам "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выдвинули их прежний партнер Вадим Шульман и российкая компания "Татнефть". Коломойский является ответчиком по трем делам в Высоком суде Лондона Скриншот: LB.ua / YouTube Так, предприниматель Вадим Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему $28,5 млн, которые он потратил сверх своей оговоренной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.В 2001 году Шульман купил неработающий сталелитейный завод Warren примерно за $28,5 млн. Он возобновил производство, к 2006 году решил повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова как инвесторов. Партнеры согласились внести в капитал равные доли по $30 млн, а Шульману выплатить компенсацию за первоначальную инвестицию. В итоге, как сказано в иске, новые инвесторы, войдя в долю предприятия, стали использовать его в своих схемах, капитализация завода начала быстро уменьшаться, а о выплате Шульману $28,5 млн забыли.Кроме того, российская компания "Татнефть" обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве, связанном с размыванием доли россиян в компании "Укртатнафта", а также в неуплате денег за поставку нефти в 2009 году.В октябре компания выиграла апелляцию, и теперь Высокий суд Лондона, ранее отклонивший иск "Татнефти", должен заново рассматривать дело о возмещении вреда.Также начато рассмотрение дела по иску украинского государственного "ПриватБанка" к экс-собственникам финучреждения Коломойскому и Боголюбову.19 декабря английский суд издал приказ "о всемирном аресте активов бизнесменов, а также шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем".Решение было выдано на основании предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, отметили в финучреждении."ПриватБанк", национализированный государством в декабре 2016 года, планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более $2,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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