|
Нардеп Острикова заявила, что объем контрабанды в Украину составляет как минимум 150 млрд грн в год
|
25.06.2018 13:51
|
Институт социально-экономической трансформации оценил объем
ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата
об экспорте и украинской статистической службы о ввозе, но эту
цифру нужно умножить минимум на два, уверена народный депутат от
"Самопомочі" Татьяна Острикова. Татьяна Острикова: Китай не
раскрывает нам информацию о реальных объемах товара, которые идут в
контейнерах из КНР в порт Одесса Фото: politrada.com .Она отметила,
что Институт социально-экономической трансформации сопоставил
данные Евростата об экспорте и показатели украинской статистической
службы о ввозе в страну и на основе этих расчетов оценил объем
контрабанды в 75 млрд грн в год, но такую сумму политик
считает заниженной."Разница, которая потерялась на границе –
это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что,
например, Китай не раскрывает нам информацию о реальных объемах
товара, которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то
изначальную цифру нужно умножить минимум, – минимум! – на
два", – уверена Острикова.Нардеп добавила, что нелегальный и
полулегальный ввоз оценить можно исключительно "околонаучными
методами" и подчеркнула, что поддерживает решение правительства
начать борьбу с контрабандой. При этом нужно применять общемировые
и подтвержденные практикой методы, считает она: строить сильную
таможенную администрацию, исключить возможность продажи в Украине
товара, ввезенного контрабандой и внедлить эффективный пост-аудит
контроль."Уголовная ответственность предусмотрена при контрабанде
оружия, оружия, психотропных веществ, наркотиков – товаров,
которые запрещены к свободному обращению. То есть это не
преступление, а экономическое преступление и наказывать надо
рублем, что и прописано у нас в таможенном кодексе", – сказала
Острикова.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе
с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам
премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало
правительство совместно с Министерством внутренних дел,
Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины,
Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной
фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности,
разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу
таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних
дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного
оформления "Инспектор-2006". Потери государственного бюджета
Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд
грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира