Институт социально-экономической трансформации оценил объем ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и украинской статистической службы о ввозе, но эту цифру нужно умножить минимум на два, уверена народный депутат от "Самопомочі" Татьяна Острикова. Татьяна Острикова: Китай не раскрывает нам информацию о реальных объемах товара, которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса Фото: politrada.com .Она отметила, что Институт социально-экономической трансформации сопоставил данные Евростата об экспорте и показатели украинской статистической службы о ввозе в страну и на основе этих расчетов оценил объем контрабанды в 75 млрд грн в год, но такую сумму политик считает заниженной."Разница, которая потерялась на границе – это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает нам информацию о реальных объемах товара, которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то изначальную цифру нужно умножить минимум, – минимум! – на два", – уверена Острикова.Нардеп добавила, что нелегальный и полулегальный ввоз оценить можно исключительно "околонаучными методами" и подчеркнула, что поддерживает решение правительства начать борьбу с контрабандой. При этом нужно применять общемировые и подтвержденные практикой методы, считает она: строить сильную таможенную администрацию, исключить возможность продажи в Украине товара, ввезенного контрабандой и внедлить эффективный пост-аудит контроль."Уголовная ответственность предусмотрена при контрабанде оружия, оружия, психотропных веществ, наркотиков – товаров, которые запрещены к свободному обращению. То есть это не преступление, а экономическое преступление и наказывать надо рублем, что и прописано у нас в таможенном кодексе", – сказала Острикова.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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