На мероприятие звезда одела полупрозрачное черное платье от Тома Форда и продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Следует отметить, что Наоми также поменяла прическу. Еще недавно Кэмпбелл была с длинными волосами и локонами, а в тот вечер — позировала уже с короткой стрижкой и густой челкой.

Модель на церемонию пришла поддержать своего хорошего друга канадского певца по имени The Weeknd. И поддержка прошла не зря — Наоми со своих рук вручила другу награду WSJ Magazine.

Напомним, ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл посетила Gold Obsession Party.

Также, была информация о том, что Кэмпбелл борется с Эболой.

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