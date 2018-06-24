|Наоми Кэмпбелл покорила всех своим черном платьем
|24.06.2018 14:38
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Накануне в Нью-Йорке состоялось вручение премии The Wall Street Journal Magazine Innovator Awards, которое посетила известная 46-летняя манекенщица Наоми Кэмпбелл. Церемония вручения премии состоялась в Музее современного искусства.
На мероприятие звезда одела полупрозрачное черное платье от Тома Форда и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Следует отметить, что Наоми также поменяла прическу. Еще недавно Кэмпбелл была с длинными волосами и локонами, а в тот вечер — позировала уже с короткой стрижкой и густой челкой.
Модель на церемонию пришла поддержать своего хорошего друга канадского певца по имени The Weeknd. И поддержка прошла не зря — Наоми со своих рук вручила другу награду WSJ Magazine.
Напомним, ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл посетила Gold Obsession Party.
Также, была информация о том, что Кэмпбелл борется с Эболой.
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