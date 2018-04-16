Украина и Россия в последние годы готовят свои вооруженные силы на случай открытого противостояния.

Российский журналист и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью сайту «Факты» оценил боеготовность двух армий и их шансы. По его словам, вооруженные силы РФ резко повысили боевую готовность, хотя есть отставание во многих военных технологиях, информирует svodka.net.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

«По количеству танков мы в сумме раза в два превосходим все страны НАТО. Согласно некоторым сведениям, довели их численность до 20 тысяч. Правда, это в большинстве своем старые, еще советские танки, но их модернизируют до более-менее современного уровня… Постоянно боеготовых тактических батальонных групп в армии, ВДВ и морской пехоте — больше 120. Это тоже очень много. Для региональной войны хватит», — отметил российский знаток.

«Могу полагать, что у России нет сил на полную оккупацию (чтобы до польской и румынской границы) Украины. Но на серьезную операцию в Левобережье (Одесса и т. д.) — россияне силы накопили», — считает он.

Читайте: Вслед за Telegram в России задумали отключиться от сети Интернет

При этом Фельгенгауэр отметил, что украинская армия тоже находится в достаточной военный готовности, что признают даже в Москве. «Хотя в 2014 году они выглядели такими «боеготовыми», что не так уж сложно стать лучше», — добавил он.

По оценкам эксперта, главная проблема ВСУ — техническая отсталость, даже хуже, чем у россиян.

«У России имеются новые системы связи, РЭБ (радиоэлектронной борьбы), боевые самолеты, боевые танки, беспилотники, которые показали очень высокую эффективность в сочетании с артиллерией и системами залпового огня во время боев 2014—2015 годов на Донбассе. У Украины хороших беспилотников нет. Хорошей артиллерии тоже маловато. Вооруженные Силы Украины, по сути, советского типа», — считает он.

Читайте: В апреле в Украине появятся новые деньги

Также Фельгенгауэр отметил организационные недостатки и слабую подготовку высшего командования.

«В боях на Донбассе украинские командиры показали себя не очень хорошо. То, что ваши солдаты и младшие офицеры в ходе боевых действий чему-то научились, — правда. Но коль генералы негодные, это мало чему поможет», — подчеркнул он.

Военный эксперт также отметил, что ход и характер боевых действий, если начнется эскалация, будут отличаться от того, что было до сих пор.

«Скажем, мало использовалась авиация (в начале войны Украина, понеся потери, прекратила вылеты, решив сохранить силы на случай более серьезного конфликта). Однако в случае обострения, наверное, будут серьезные бомбежки с использованием высокоточного оружия, как в Сирии. Насколько к этому готовы украинские ВСУ, я не знаю», — сказал Фельгенгауэр.

«В общем, скажу следующее. В случае серьезного обострения боевых действий и вмешательства российских Вооруженных Сил у Украины, по большому счету, шансов нет. Однако есть шансы оказать сопротивление, поймать и измотать врага. В надежде, что это может привести к неким политическим проблемам для Москвы, если окажется, что это не блицкриг, а затяжная и кровопролитная война. Надежда только на это. Но утверждение, что обе стороны более-менее готовы к противостоянию, верно», — заключил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира