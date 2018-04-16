Успешное выступление в двадцать пятом туре турецкого чемпионата по баскетболу продемонстрировал центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов, сообщает со ссылкой на сайт турецкой Суперлиги.

БК “Эскишехир” с Кравцовым праздновал гостевую победу против “Трабзонспора” 73:86.

Кравцов провел на паркете 24 минуты игрового времени, за которые набрал 15 очков (7/11 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 5 подборов, отдал 1 передачу, сделал 1 перехват, поставил 4 блок-шота при 1 потери и 2 фола. Рейтинг эффективности составил 18.

Таким образом, украинец стал вторым по результативности в своей коллектива после Вилльяма Джеймса Барона.

Кроме того добавим, команда Кравцова с 13 выигрышами при 12 поражениях замыкает зону плей-офф — 8 место.

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