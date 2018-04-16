Во время драки возле станции метро "Лесная" в Киеве после взрыва
гранаты пострадали два человека – один получил осколочные ранения
ног, другой "пару раз упал лицом в асфальт". Бросившего гранату
задержали Фото: Влад Антонов / Facebook По его информации, гранату
бросил пьяный участник АТО.Всего в драке принимали участие пять
человек, отметил Антонов."Один из участников драки серьезно
пострадал. Госпитализирован... Множественные осколочные ранения
нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз
упал лицом в асфальт", – написал он.Антонов рассказал, что
бросившего гранату задержали.
https://www.facebook.com/vlad.life/posts/10215833867949835
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