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В Киеве под ноги участникам драки бросили гранату, есть пострадавшие
16.04.2018 02:50
Во время драки возле станции метро "Лесная" в Киеве после взрыва гранаты пострадали два человека – один получил осколочные ранения ног, другой "пару раз упал лицом в асфальт". Бросившего гранату задержали Фото: Влад Антонов / Facebook По его информации, гранату бросил пьяный участник АТО.Всего в драке принимали участие пять человек, отметил Антонов."Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован... Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт", – написал он.Антонов рассказал, что бросившего гранату задержали.
https://www.facebook.com/vlad.life/posts/10215833867949835

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