|Фабио Капелло объявил об окончании карьеры - чем запомнился тренер
|16.04.2018 02:55
|
Итальянский тренер Фабио Капелло заявил о завершении карьеры. Наставник, тренировавший "Рому", "", "" и "Милан" в свои 71 решил закончить с тренерской деятельностью,передает со ссылкой на .
"Сборная Италии? Нет. Я уже имел опыт работы со сборными Англии и России, я снова хотел попробовать потренировать клуб и Цзянсу был моим последним футбольным опытом. Я сделал все, что хотел, я очень этому счастлив, и сейчас я доволен быть комментатором на телевидении. Ты всегда выигрываешь в этой роли ", - таким образом Капелло объявил о завершении карьеры.
Начал тренерскую деятельность итальянец еще в далеком 1987 году. Его первым клубом стал "Милан". С Капелло во главе, "россонери", провели несколько удачных лет. Клуб выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов (еще два финала проиграл). "Милан" установил рекорд Серии A по количеству матчей без поражений - 58 встреч. В сезоне 1991/1992 клуб стал чемпионом Италии, не испытав ни одного поражения в 34 матчах.
После нескольких успешных лет в "Милане" в 1996 году Капелло
возглавил мадридский "". Несмотря на то, что клуб серьезно
укрепился перед началом сезона, итальянский тренер попросил купить
ему еще игроков.
После "Юве" ненадолго вернулся в Мадрид, где особых успехов не достиг. Затем в карьере Капелло наступил этап сборных.
В 2007 году Фабио возглавил сборную Англии. Под его руководством Англия заняла первое место в группе и вышла в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. Однако в самом КС англичане успехов не достигли.После Евро-2012 возглавил сборную России. Достаточно уверенно вывел команду на КС-2014. Однако на самом форуме россияне не смогли даже выйти из группы. Однако Фаб продолжил тренировать россиян. Но недолго, после двух поражений от Австрии, в отборе на Евро-2016 Капелло был уволен. За расторжение контракта получил рекордную компенсацию - 15 млн евро. Летом 2017 возглавил китайский "Цзянсу Сунин". По работал с командой менее года и завершил карьеру.
В прошлый раз Gazeta.ua рассказывала о феноменального Мохаммеда Салаха, который является лидером в гонке за "Золотой бутсой".