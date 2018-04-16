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Фабио Капелло объявил об окончании карьеры - чем запомнился тренер
16.04.2018 02:55
Фабио Капелло объявил об окончании карьеры - чем запомнился тренер По теме:

Итальянский тренер Фабио Капелло заявил о завершении карьеры. Наставник, тренировавший "Рому", "", "" и "Милан" в свои 71 решил закончить с тренерской деятельностью,передает со ссылкой на .

"Сборная Италии? Нет. Я уже имел опыт работы со сборными Англии и России, я снова хотел попробовать потренировать клуб и Цзянсу был моим последним футбольным опытом. Я сделал все, что хотел, я очень этому счастлив, и сейчас я доволен быть комментатором на телевидении. Ты всегда выигрываешь в этой роли ", - таким образом Капелло объявил о завершении карьеры.

Начал тренерскую деятельность итальянец еще в далеком 1987 году. Его первым клубом стал "Милан". С Капелло во главе, "россонери", провели несколько удачных лет. Клуб выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов (еще два финала проиграл). "Милан" установил рекорд Серии A по количеству матчей без поражений - 58 встреч. В сезоне 1991/1992 клуб стал чемпионом Италии, не испытав ни одного поражения в 34 матчах.

После нескольких успешных лет в "Милане" в 1996 году Капелло возглавил мадридский "". Несмотря на то, что клуб серьезно укрепился перед началом сезона, итальянский тренер попросил купить ему еще игроков.

После начала чемпионата Капелло начал конфликтовать с президентом клуба Лоренсо Сансом. Клуб выиграл чемпионат Испании, опередив на 2 очка "Барселону", однакКапелло все равно критиковали пресса и болельщики за излишне прагматичный и незрелищный футбол. Фабио принял решение покинуть Мадрид.

После Мадрида Капелло отправился в Рим. Итальянец возглавил "Рому". С этим клубом Капелло выиграл чемпионат Италии, третий в истории "джалоросси", а также дважды стал серебряным призером. Однако затем у него начались проблемы. Сначала появились конфликты с лучшим игроком команды, Винченцо Монтелла. А вспоминает тиффози "Римлянам" вообще назвали Фаба предателем. Произошло это после того, как стало известно, что он возглавит "", хотя до этого Капелло говорил, что никогда не будет тренировать "старую синьору".   "" Капелло возглавил в 2004 году. Выиграл с клубом два чемпионата Италии, однако позже оба титула были отобраны у клуба. В "Ювентусе" при Капелло сыграл Златан Ибрагимович.

После "Юве" ненадолго вернулся в Мадрид, где особых успехов не достиг. Затем в карьере Капелло наступил этап сборных.

В 2007 году Фабио возглавил сборную Англии. Под его руководством Англия заняла первое место в группе и вышла в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. Однако в самом КС англичане успехов не достигли.

После Евро-2012 возглавил сборную России. Достаточно уверенно вывел команду на КС-2014. Однако на самом форуме россияне не смогли даже выйти из группы. Однако Фаб продолжил тренировать россиян. Но недолго, после двух поражений от Австрии, в отборе на Евро-2016 Капелло был уволен. За расторжение контракта получил рекордную компенсацию - 15 млн евро.   Летом 2017 возглавил китайский "Цзянсу Сунин". По работал с командой менее года и завершил карьеру.

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