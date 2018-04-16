Итальянский тренер Фабио Капелло заявил о завершении карьеры. Наставник, тренировавший "Рому", "", "" и "Милан" в свои 71 решил закончить с тренерской деятельностью,передает со ссылкой на .

"Сборная Италии? Нет. Я уже имел опыт работы со сборными Англии и России, я снова хотел попробовать потренировать клуб и Цзянсу был моим последним футбольным опытом. Я сделал все, что хотел, я очень этому счастлив, и сейчас я доволен быть комментатором на телевидении. Ты всегда выигрываешь в этой роли ", - таким образом Капелло объявил о завершении карьеры.

Начал тренерскую деятельность итальянец еще в далеком 1987 году. Его первым клубом стал "Милан". С Капелло во главе, "россонери", провели несколько удачных лет. Клуб выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов (еще два финала проиграл). "Милан" установил рекорд Серии A по количеству матчей без поражений - 58 встреч. В сезоне 1991/1992 клуб стал чемпионом Италии, не испытав ни одного поражения в 34 матчах.

После нескольких успешных лет в "Милане" в 1996 году Капелло возглавил мадридский "". Несмотря на то, что клуб серьезно укрепился перед началом сезона, итальянский тренер попросил купить ему еще игроков.



После начала чемпионата Капелло начал конфликтовать с президентом клуба Лоренсо Сансом. Клуб выиграл чемпионат Испании, опередив на 2 очка "Барселону", однакКапелло все равно критиковали пресса и болельщики за излишне прагматичный и незрелищный футбол. Фабио принял решение покинуть Мадрид.

После "Юве" ненадолго вернулся в Мадрид, где особых успехов не достиг. Затем в карьере Капелло наступил этап сборных.

В 2007 году Фабио возглавил сборную Англии. Под его руководством Англия заняла первое место в группе и вышла в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. Однако в самом КС англичане успехов не достигли.

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