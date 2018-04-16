Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов.

Санкции будут против российских олигархов в Соединенном королевстве,передает со ссылкой на .

Конкретные имена издание не называет.

В Лондоне рассматривают различные варианты действия в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников в Британии. Планируется замораживать государственные счета российских коррумпированных элит в Великобритании.

Украина может ввести санкции против российских олигархов из окружения президента Владимира Путина и связанных с ними компаний на предстоящей неделе.

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