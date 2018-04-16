|Лондон готовит санкции против российских олигархов - СМИ
|16.04.2018 03:11
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Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов.
Санкции будут против российских олигархов в Соединенном королевстве,передает со ссылкой на .
Конкретные имена издание не называет.
В Лондоне рассматривают различные варианты действия в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников в Британии. Планируется замораживать государственные счета российских коррумпированных элит в Великобритании.
Украина может ввести санкции против российских олигархов из окружения президента Владимира Путина и связанных с ними компаний на предстоящей неделе.
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