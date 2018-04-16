|Отомстили за Сирию: В Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Терезы Мэй
|16.04.2018 03:45
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В центре оккупированного Симферополя прошла акция в знак протеста против ракетного удара по Сирии.
Об этом рассказал руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, сообщает «РИА Новости», информирует svodka.net.
В ходе акции были сожжены портреты президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в знак протеста против ракетного удара по Сирии.
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По словам Умерова, акция возле здания правительства Крыма, в которой приняли участие более 50 молодых активистов, была согласована с городскими властями.
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Акцию посетил и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
«Я пришел поддержать крымскую молодежь в их справедливом волеизъявлении против военной агрессии западных стран, так как международное право после ракетных ударов по Сирии было окончательно растоптано. Для США и их союзников стало нормой навязывать свою волю суверенным государствам языком оружия», — сказал он.
По окончании акции ее участники сожгли портреты лидеров стран, которые нанесли ракетные удары по Сирии.