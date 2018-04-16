Во втором матче юниорского чемпионата мира по хоккею Украина одержала победу. Матч состоялся в рамках дивизиона B, который проходит в во Дворце спорта.

Украина уступала Австрии по ходу матча со счетом 2:3. Однако наши ребята проявили характер, и сделали камбэк. В итоге победа наших ребят со счетом 5:3

Австрия - Украина 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Шайбы: 9:20 Даниленко (Халин, Морозов) - 0:1, 16:42 Кандемир (Росси, Кляйсс) - 1:1, 20:40 Линдер (Баумгартнер) - 2:1, 21:51 Кривошапкин (Пересунько) - 2:2, 30:23 Росси (Баумгартнер) - 3:2, 56:02 Морозов (Халин, Бабчук) - 3:3, 56:46 Кривошапкин (Кругляков) - 3:4, 59:30 - Матейченко (пустые ворота ) - 3:5

Также сегодня сыграют Япония с Румынией и Венгрия против Италии,передает со ссылкой на .

Турнирное положение после 1-го тура:

1. Венгрия 1 матч, 3 очка

2. Япония 1, 3

3. Украина 2, 3

4. Австрия 2, 3

5. Италия 1 0

6. Румыния 1 0

По итогам чемпионата лучшая команда сможет подняться в высший дивизион, а худшая - вылетит в третий.

Первый матч на турнире украинцы проиграли Японии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира